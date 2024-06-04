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Француз продовжить кар'єру за межами Франції.

Екснападник Арсеналу Олександр Ляказетт близький до переходу в саудівський клуб Аль-Кадісія, як повідомляє talkSPORT.

Француз, який наразі є гравцем Ліона, погодив особисті умови з командою, що вийшла за підсумками сезону-2023/24 у саудівську Про-лігу.

Делегація Аль-Кадісії наразі перебуває в Ліоні, де веде переговори з французьким клубом.

Діючий контракт футболіста з "ткачами" розрахований до літа 2025 року.

33-річний Ляказетт забив 19 м'ячів у Лізі 1 в минулому сезоні, ставши другим бомбардиром, поступившись тільки Кіліану Мбаппе.