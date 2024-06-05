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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 червня 2024 року.

Завершилася 832 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Байден стверджує, що мир в Україні настане тоді, коли можна буде забезпечити, щоб росія її ніколи не окупувала. Для цього, на його думку, Україна не обов'язково має вступати до НАТО.

🔸 Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Він, зокрема, визначає ті посади, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську.

🔸 Військовозобов'язаним, які оновили свої дані через застосунок "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці. Крім того, нині немає підстав для того, щоб продовжувати термін для оновлення даних — кажуть в Міноборони.

🔸 Колишнього очільника СБУ Івана Баканова не допитували у межах розслідувань щодо його підлеглих — очільників Харківської та Кримської СБУ. У ДБР пояснили, що слідчі не бачили в тому доцільності.

🔸 У Бельгії хочуть позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Усе через те, що Будапешт перешкоджає наданню військової допомоги Україні та запровадженню санкцій проти рф.

🔸 У проєкті документа за підсумками Глобального саміту миру згадується подальше обмежене залучення представників росії до майбутніх переговорів — пише Bloomberg.

🔸 НАТО розробляє кілька "сухопутних коридорів" — у разі великої наземної війни Європи з рф ними зможуть перекинути американські війська та озброєння до лінії фронту, пише Telegraph.

🔸 "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі сьогодні, 5 червня. По всій Україні з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки відключень.

🔸 Депутати викликають в Раду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Вони планують обговорити з ним проблеми закону про мобілізацію.

🔸 Шольц заявив, що удари німецькою зброєю по території росії не призведуть до ескалації конфлікту, а лише дадуть змогу Україні захистити свої великі міста.