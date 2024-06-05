Завершилася 832 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Байден стверджує, що мир в Україні настане тоді, коли можна буде забезпечити, щоб росія її ніколи не окупувала. Для цього, на його думку, Україна не обов'язково має вступати до НАТО.

🔸 Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Він, зокрема, визначає ті посади, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську.

🔸 Військовозобов'язаним, які оновили свої дані через застосунок "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці. Крім того, нині немає підстав для того, щоб продовжувати термін для оновлення даних — кажуть в Міноборони.

🔸 Колишнього очільника СБУ Івана Баканова не допитували у межах розслідувань щодо його підлеглих — очільників Харківської та Кримської СБУ. У ДБР пояснили, що слідчі не бачили в тому доцільності.

🔸 У Бельгії хочуть позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Усе через те, що Будапешт перешкоджає наданню військової допомоги Україні та запровадженню санкцій проти рф.

🔸 У проєкті документа за підсумками Глобального саміту миру згадується подальше обмежене залучення представників росії до майбутніх переговорів — пише Bloomberg.

🔸 НАТО розробляє кілька "сухопутних коридорів" — у разі великої наземної війни Європи з рф ними зможуть перекинути американські війська та озброєння до лінії фронту, пише Telegraph.

🔸 "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі сьогодні, 5 червня. По всій Україні з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки відключень.

🔸 Депутати викликають в Раду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Вони планують обговорити з ним проблеми закону про мобілізацію.

🔸 Шольц заявив, що удари німецькою зброєю по території росії не призведуть до ескалації конфлікту, а лише дадуть змогу Україні захистити свої великі міста.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:30)

На даний час відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам російських загарбників  просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. 

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Не зважаючи на інтенсивний ворожий натиск, українські воїни дають бій ворогу, утримують оборонні рубежі та позиції.

Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45  ударів авіацією із використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе. Разом з тим, російські агресори здійснили  2862 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї. 

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази, за підтримки авіації з напрямку Шебекіно з території російської федерації, намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були безуспішними. 

За наявною інформацією, втрати агресора на даному напрямку склали 96 осіб загиблими та пораненими. Знищено один танк, чотири артилерійські системи, сім БпЛА, дев’ять автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Також п’ять автомобілів і одну артсистему було пошкоджено. Уражено 14 бліндажів і склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій противника.  Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають три боєзіткнення. 

На цей час на даному напрямку ворог втратив 92 окупанти вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та БпЛА. 

На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної. 

Також безуспішною виявилась спроба окупантів наблизитися до Білогорівки на Сіверському напрямку.  
На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби  агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Чотири атаки відбито без успіху для противника. Ще три боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони. 

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут впродовж дня агресор здійснив 37 штурмових дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається  в районі  Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 27 атак українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.    

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося сім бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак противника. Поблизу Красногорівки ще тривають два бойові зіткнення.  

На Времівському напрямку відбулося шість ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. Сили оборони відбили всі штурмові дії та контролюють ситуацію. 

На Оріхівському напрямку п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків  зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.  

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають намірів вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Дві спроби російських окупантів відтіснити наших захисників від Кринок зазнали невдачі.  

Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Дав сьогодні кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та наступних рішень. Бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування. Зараз лише початок червня, а вже саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік.

Це стосується Саміту миру і нашої консолідації світу заради України. Це стосується і Європи – наших відносин із Євросоюзом. Це стосується, звичайно, і наших позицій на фронті, а також внутрішнього виробництва. По кожному із цих напрямів робимо все, щоб результати були – були в України. 

Я вдячний усім, хто допомагає. Вдячний кожному й кожній, хто робить усе, щоб ця війна завершилась, і завершилась справедливо для України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!