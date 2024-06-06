Завершилася 833 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росіяни намагаються прорвати українську оборону поблизу Куп'янська — заявив Сирський.

🔸 Гуменюк знову отримала посаду в ОК "Південь". У коментарі "Детектору медіа" вона сказала, що тепер вона заступниця начальника управління комунікацій. За інформацією УП, Гуменюк перевели на посаду, що не пов'язана з комунікацією з медіа.

🔸 12 країн закликали прискорити переговори про вступ України до ЄС.

🔸 Європейський банк реконструкції та розвитку виділить €300 млн на підтримку енергетичного сектору України.

🔸 Україна використала американську зброю для удару по росії після офіційного дозволу від США.

🔸 Спікер Палати представників США виступив проти обмежень для України на удари західною зброєю по рф, які запровадив Білий дім.

🔸 Після вдалих ударів по тимчасово окупованих Донецьку та Луганську російська армія змінює позиції та перекидає системи ППО з Маріуполя до Криму — повідомляють партизани.

🔸 Україну ніколи не обмежували у знищенні російських літаків західною зброєю — заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

🔸 Зеленський зустрінеться з Байденом у Нормандії цього тижня. Говоритимуть про стан справ та підтримку України.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (19:30)

Продовжується оборонна операція українських військ. На даний час загалом відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, район зосередження ОВТ, два пункти управління БпЛА та радіолокаційну станцію.

З початку доби противник завдав по території України одного ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосував 499 дронів-камікадзе. Здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована. 

На Куп’янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки. 

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала — усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали. 

На Сіверському напрямку противник теж проявляє активність – провів шість атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. П’ять – відбито, а одна, біля Роздолівки, — ще триває. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби  агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Вісім атак відбито. Ще три боєзіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем Сил оборони. 

На Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону – відбито 15 атак, ще вісім — триває. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Найбільшу активність сьогодні ворог проявляв біля села Сокіл. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки і недопущення просування окупантів вглиб території України.

На Придніпровському напрямку три атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. 

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Основну увагу зосередили на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.  

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні", – зазначив Володимир Зеленський. 

Також президент зустрівся з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

"Розраховую на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент", – наголосив Володимир Зеленський. 

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!