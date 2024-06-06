Продовжується оборонна операція українських військ. На даний час загалом відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, район зосередження ОВТ, два пункти управління БпЛА та радіолокаційну станцію.

З початку доби противник завдав по території України одного ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосував 499 дронів-камікадзе. Здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала — усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали.

На Сіверському напрямку противник теж проявляє активність – провів шість атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. П’ять – відбито, а одна, біля Роздолівки, — ще триває. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Вісім атак відбито. Ще три боєзіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону – відбито 15 атак, ще вісім — триває. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Найбільшу активність сьогодні ворог проявляв біля села Сокіл. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки і недопущення просування окупантів вглиб території України.

На Придніпровському напрямку три атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.