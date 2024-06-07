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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 06 червня 2024 року.

Завершилася 834 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Франція продасть Україні винищувачі Mirage 2000, а також забезпечить підготовку пілотів. Назвати точну кількість поки не можемо. Ці винищувачі зможуть атакувати військові об'єкти на території росії. Париж також підготує 4500 українських солдатів.

- Передача Taurus Україні: Олаф Шольц радитиметься із союзниками.

- Укргідроенерго підготувало проєкт тимчасової споруди на місці Каховської ГЕС: він вже готовий до реалізації.

- Литва схвалила призначення нового посла в Україні.

- путін має зрозуміти, що Україна стала частиною трансатлантичного простору, – президент Фінляндії Александр Стубб.

- США та їхні союзники продовжать допомагати Україні – Джо Байден.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. Разом з тим, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 179 осіб, із них 42 – безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев’ять БпЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована.

За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз, в районі Білогорівки.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки.

Також, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали понад 440 осіб. Знищено один танк, три ББМ, сім гармат і мінометів, та один наземний дрон.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де на даний час тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, тривають бойові дії в районі Урожайного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків ворог активних наступальних дій не проводив.

Сили оборони вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань.

Ставайте до лав до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!