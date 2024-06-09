До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 червня 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський, Getty Images
09 червня 2024, 01:00
Завершилася 836 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)
🔸 Країни НАТО відмовилися створювати фонд на $100 млрд для України — пише Bloomberg.
🔸 "Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", — Зеленський.
🔸 "Ситуація в енергетиці дуже складна, це очевидно. росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Лише 27% великих ТЕС в Україні досі працюють, решта зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів", — Шмигаль.
🔸 Безпілотники української розвідки долетіли до міста Моздок у Північній Осетії рф, де розташований російський аеродром.
🔸 Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська на півночі Харківщини. Інша частина міста перебуває під вогневим контролем українських військових — повідомляють в ОСУВ "Хортиця".
🔸 Опубліковані Міноборони Великої Британїі знімки свідчать про те, що росіяни встановили баржі на південній стороні Керченського (Кримського) мосту, щоб захистити його від українських атак.
🔸 На колишнього міського голову міста Куп'янська на Харківщині Геннадія Мацегору, обвинуваченого у державній зраді, скоїли замах.
🔸 Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що не дозволятиме Україні бити словацькою зброєю по території росії.
🔸 Сьогодні, 9 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 20:00 до 22:00 по всій Україні.
🔸 У російському полоні до 90% українських військовополонених піддаються фізичним і моральним тортурам — заявив генпрокурор Андрій Костін.
🔸 Чехія не відправлятиме своїх військових інструкторів до України, але може підготувати 4 тисячі українських бійців на своїх території — заявила міністерка оборони країни.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
На даний час відбулося 76 бойових зіткнень. Протягом поточної доби російські загарбники завдали по території України 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів, задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Наші воїни продовжують давати відсіч наступальним діям російських окупантів.
На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена — продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки.
За сьогодні на напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.
На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас, ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій.
На Покровському напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Українські оборонці завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Так, підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Продовжуємо максимально активну комунікацію з усіма партнерами. На кожному з рівнів, які можуть допомогти. Перший Саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини з європейськими лідерами – заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують.
Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!