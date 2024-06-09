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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 червня 2024 року.

Завершилася 836 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Країни НАТО відмовилися створювати фонд на $100 млрд для України — пише Bloomberg.

🔸 "Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", — Зеленський.

🔸 "Ситуація в енергетиці дуже складна, це очевидно. росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Лише 27% великих ТЕС в Україні досі працюють, решта зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів", — Шмигаль.

🔸 Безпілотники української розвідки долетіли до міста Моздок у Північній Осетії рф, де розташований російський аеродром.

🔸 Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська на півночі Харківщини. Інша частина міста перебуває під вогневим контролем українських військових — повідомляють в ОСУВ "Хортиця".

🔸 Опубліковані Міноборони Великої Британїі знімки свідчать про те, що росіяни встановили баржі на південній стороні Керченського (Кримського) мосту, щоб захистити його від українських атак.

🔸 На колишнього міського голову міста Куп'янська на Харківщині Геннадія Мацегору, обвинуваченого у державній зраді, скоїли замах.

🔸 Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що не дозволятиме Україні бити словацькою зброєю по території росії.

🔸 Сьогодні, 9 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 20:00 до 22:00 по всій Україні.

🔸 У російському полоні до 90% українських військовополонених піддаються фізичним і моральним тортурам — заявив генпрокурор Андрій Костін.

🔸 Чехія не відправлятиме своїх військових інструкторів до України, але може підготувати 4 тисячі українських бійців на своїх території — заявила міністерка оборони країни.