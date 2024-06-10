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Це сталося в товариській зустрічі.

Є побоювання, що Ніколас Джексон може бути не готовий до початку передсезонної кампанії Челсі — форвард отримав травму гомілкостопа під час гри за збірну Сенегалу.

Джексон зазнав ушкодження у відбірковому матчі ЧС-2026 проти ДР Конго (1:1) у четвер і пропустив подальшу перемогу над Мавританією (1:0).

У заяві, опублікованій Сенегальською футбольною федерацією, міститься оновлена інформація про серйозність травми Джексона.

"Ніколас Джексон пошкодив правий гомілкостоп під час матчу Сенегал — ДР Конго 6 червня 2024 року. Рентгенологічне обстеження (МРТ), проведене 7 червня, виявило серйозне розтягнення зв'язок гомілкостопа".

Зазначимо, що передсезонний тур Челсі по США розпочнеться товариським матчем із Рексгемом 24 липня.