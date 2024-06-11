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Поляк може почати заробляти 19 мільйонів євро за сезон.

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни досяг угоди з Ан-Насром.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport із посиланням на The Athletic, польський воротар узгодив із саудівським клубом дворічний контракт із зарплатою 19 млн євро на рік.

При цьому Ан-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, ще не звертався до Ювентуса. Повідомляється, що офіційна пропозиція надійде найближчим часом.

До Ювентуса Щенсни перейшов у 2017 році за 18 млн євро, на рахунку 34-річного голкіпера 252 матчі у складі клубу з Турина, він завоював вісім трофеїв.