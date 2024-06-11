До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 червня 2024 року.
Фото: УП
11 червня 2024, 00:59
Завершилася 837 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Підрозділи Сил оборони 5 червня успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.
- Заступника Головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.
- Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
- У Швейцарії підтвердили участь майже 90 країн і організацій у саміті миру.
- Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 56,2 млрд дол.
Щодо дій ворога на окремих напрямках
На Чернігівському та Сумському напрямках противник активних наступальних дій не проводив. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ.
За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 89 осіб вбитими та пораненими, знищено дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 13 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено один танк, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.
На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. П’ять ворожих атак відбито без успіху для противника. Два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку нашими захисниками успішно відбито сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.
На Сіверському напрямку зазнали невдачі три спроби російського агресора наблизитися до наших позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Втрат позицій не допущено.
На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки.
На Покровському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Дві атаки ворога в районі Новопокровського відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського. Ситуація під контролем Сил Оборони України.
На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 269 окупантів вбитими та пораненими, знищено дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та три автомобілі. Пошкоджено танк, бойову броньовану машину та дві артилерійські системи.
На Курахівському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби російські війська десять разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Дев’ять ворожих атак відбито, триває бій поблизу Костянтинівки.
На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі села Копані. Втрат позицій не допущено.
На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку російських загарбників північніше Кринок.
Звернення Президента України Володимира Зеленського
"Прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.
URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом.
З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.
Також зустрінуся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!