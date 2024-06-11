На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку російських загарбників північніше Кринок.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.

URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом.

З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Також зустрінуся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!