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30-річний футболіст може покинути АПЛ цього літа.

Півзахисник Арсеналу Томас Парті цікавий клубам із Саудівської Аравії.

Журналіст Ед Ааронс повідомляє, що ганець із великою часткою ймовірності залишить Емірейтс у літнє трансферне вікно. Джерело також додало, що Арсенал може влітку розлучитися з півзахисниками Емілем Смітом-Роу і Рейссом Нельсоном.

Клуб до того ж буде готовий вислухати пропозиції щодо трансферу нападника Едді Нкетіа.

Нагадаємо, Томас перебрався в Арсенал влітку 2020 року з мадридського Атлетіко за суму компенсації в районі 40 мільйонів євро. Відтоді 30-річний ганець виграв із командою лише один трофей — Суперкубок Англії.