До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 червня 2024 року.
Азов, Getty Images
12 червня 2024, 01:00
Завершилася 838 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)
🔸 США дозволили "Азову" використовувати американську зброю, скасувавши заборону, накладену приблизно 10 років тому.
🔸 У Запоріжжі невідомий відкрив вогонь по місцевому посадовцю, внаслідок чого той загинув. За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка.
🔸 Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист українських біженців, що виїхали з країни внаслідок російської агресії, до березня 2026 року.
🔸 Міноборони запустило сайт, де можна знайти вакансії у ЗСУ. Пропозиції можна переглянути через пошук — за назвою, родом військ у складі Сил оборони, спеціальністю та званнями.
🔸 Викладачу академії Сагайдачного у Львові, який понад рік бив курсантів, повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років тюрми.
🔸 Нідерланди виділять €60 млн на закупівлю безпілотників для України. Зокрема, йдеться про морські дрони, які випускає сама Україна.
🔸 Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора помер після того, як на нього скоїли замах кілька днів тому.
🔸 Сьогодні, 12 червня, погодинні графіки відключень світла будуть діяти з 15 до 23 — "Укренерго".
🔸 Італія виділяє Україні €140 млн на відновлення інфраструктури. Зокрема, €45 млн з цього пакета підуть на реконструкцію зруйнованого росіянами Спасо-Преображенського собору в Одесі.
🔸 Україна влітку отримає доступ до €3,4 млрд допомоги від ЄС: 1,5 млрд стануть доступні від надприбутків від заморожених активів рф, а 1,9 млрд нададуть у межах програми Ukraine Facility.
🔸 Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему ППО Patriot, а також установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. На даний час відбулося 90 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили 20 районів зосередження особового складу противника.
Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.
На Харківському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Дружелюбівки, Невського, Греківки, Торського та Серебрянського лісу. Тринадцять атак успішно відбито. Три боєзіткнення ще тривають. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед. Ворог, за попередньою інформацією, сьогодні втратив 69 осіб вбитими та пораненими. Ще декілька окупантів здалися в полон.
Від початку доби на Краматорському напрямку російські загарбники 10 разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. Окупанти не припиняють спроб просунутися в районі Часового Яру, де на цей триває ворожий штурм. Протягом доби, попередньо, ворог втратив 53 особи вбитими та пораненими. Також знищено танк, автомобіль і склад ПММ. Окрім того, пошкоджено чотири гармати російських терористів.
Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку, де ворог 24 рази атакував наші позиції, з найбільшою активністю в районі Новоолександрівки. 12 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Сокола, де іще триває 12 боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога., завдаючи значних втрат. За попередньою інформацією, за поточну добу загарбники втратили на цьому напрямку 240 осіб, з них 97 – безповоротно. Знищено дві бойових броньованих машини, автомобіль, дві гармати та наземна станція керування БпЛА. Пошкоджено бронемашину та п’ять артсистем противника.
На Курахівському напрямку наразі нараховується чотири спроби ворога витіснити наших воїнів з позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки. Триває бій.
На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, двічі з початку доби невдало атакував в районах Старомайорського і Урожайного.
На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, відбулося шість бойових зіткнень, з найбільшою активністю ворога в районі Малої Токмачки. Ситуація напружена, вживаються заходи для стабілізації обстановки.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активність російських окупантів успіху не мала. Втрат позицій та територій наші воїни не допустили.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Ця війна має різні рівні протистояння.
Фронт, тобто земля, небо та море, де наші люди захищаються від військових ударів російського окупанта.
Наш економічний захист – потреба зберегти всі основи нормального соціального життя. Робочі місця для людей, податки для держави та місцевих громад, можливість підприємців підтримувати та розширювати роботу компаній.
Також політичне протистояння, у якому ми всі разом маємо протидіяти спробам Росії розколоти та послабити демократичний світ.
І битва за мотивацію людей – за відчуття того, чи зберігає нормальне життя свої позиції.
Витримати та виграти таке протистояння – це комплексна робота. Це зусилля і в обороні України від російської агресії, і в забезпеченні стійкості нашого суспільства до будь-яких ударів цієї війни, і збереження нашого, спільного з вами європейського способу життя – життя, від якого не залишається нічого всюди, куди приходить Путін, куди приходить путінська Росія. Спочатку приходить розколом і гібридною війною, як у Молдову, як у Грузію. А потім і війною тотальною – як проти України".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!