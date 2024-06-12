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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 червня 2024 року.

Завершилася 838 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США дозволили "Азову" використовувати американську зброю, скасувавши заборону, накладену приблизно 10 років тому.

🔸 У Запоріжжі невідомий відкрив вогонь по місцевому посадовцю, внаслідок чого той загинув. За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка.

🔸 Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист українських біженців, що виїхали з країни внаслідок російської агресії, до березня 2026 року.

🔸 Міноборони запустило сайт, де можна знайти вакансії у ЗСУ. Пропозиції можна переглянути через пошук — за назвою, родом військ у складі Сил оборони, спеціальністю та званнями.

🔸 Викладачу академії Сагайдачного у Львові, який понад рік бив курсантів, повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років тюрми.

🔸 Нідерланди виділять €60 млн на закупівлю безпілотників для України. Зокрема, йдеться про морські дрони, які випускає сама Україна.

🔸 Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора помер після того, як на нього скоїли замах кілька днів тому.

🔸 Сьогодні, 12 червня, погодинні графіки відключень світла будуть діяти з 15 до 23 — "Укренерго".

🔸 Італія виділяє Україні €140 млн на відновлення інфраструктури. Зокрема, €45 млн з цього пакета підуть на реконструкцію зруйнованого росіянами Спасо-Преображенського собору в Одесі.

🔸 Україна влітку отримає доступ до €3,4 млрд допомоги від ЄС: 1,5 млрд стануть доступні від надприбутків від заморожених активів рф, а 1,9 млрд нададуть у межах програми Ukraine Facility.

🔸 Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему ППО Patriot, а також установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.