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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 червня 2024 року.

Завершилася 840 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Нідерланди анонсували поставку Україні 152-мм снарядів на 350 млн євро.

- Пентагон продовжив угоду з компанією Маска для використання Starlink в Україні.

- Прем’єрка Італії: G7 домовився про $50 млрд для України за рахунок росактивів.

- Україна та США підписали 10-річну безпекову угоду.

- МЗС Канади оголосило про чергові санкції проти Росії у зв’язку з розв’язаною нею повномасштабною війною проти України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Греківки та Невського. Всі атаки відбито українськими захисниками. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії в районі Верхньокам’янського завершились для ворога невдачею.

Одинадцять разів агресор атакував підрозділи Сил оборони на Краматорському напрямку в районах Іванівки, Калинівки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби російських окупантів прорвати наші рубежі були відбиті. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога в глибину нашої території.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Від початку доби російські загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали 291 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 16 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Триває бій в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурмові дії в районі населеного пункту Мала Токмачка. Українські захисники докладають зусиль для стримування просування окупаційних військ.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва.

І це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій винищувачів, – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив з лідерами і про прискорення підготовки пілотів.

Що важливо, в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка Україні і в час війни, і в час миру. Реально довготривало. Ми однаково бачимо мир – справедливий мир для нашого народу. Я дякую, пане Президенте Байден, дякую обом партіям та палатам Конгресу, дякую тобі, Америко".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!