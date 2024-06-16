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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 червня 2024 року.

Завершилася 842 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У Швейцарії почався Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступила Україна. Зеленський закликав представників країн скласти "план дій", щоб на другій зустрічі можна було зафіксувати кінець війни.

🔸 До комюніке Саміту миру зможуть приєднатися навіть ті країни, які не приїхали на зустріч.

🔸 Буданов підтвердив, що аеродром "морозовск" у ростовській області росії постраждав від нещодавньої української атаки у ніч проти 14 червня.

🔸 США оголосили про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України.

🔸 В Укренерго повідомили, що сьогодні, 16 червня, не буде обмежень споживання електроенергії по всій Україні.

​​🔸 Бійці 12 бригади Нацгвардії "Азов" вибили окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної на Луганщині.

​​🔸 Працівники агросектору отримають бронювання від мобілізації на один рік, аби створити умови безпечного збору врожаю.

🔸 Українці відправили 2420 резюме за перші три дні роботи сайту для пошуку вакансій у ЗСУ "Будь собою" від Міноборони.