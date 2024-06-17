Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 червня 2024 року.

Завершилася 843 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Саміт миру. Вчора Reuters опублікував повний текст проєкту комюніке до події у Швейцарії. Вже стало відомо, що комюніке не підтримали: ОАЕ, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, ПАР та Таїланд. Самий проєкт, за інформацією видання, містить в собі основних три пункти: Ядерна безпека: повернення ЗАЕС Україні та робота станції під наглядом МАГАТЕ. Глобальна продовольча безпека: безпечне судноплавство та доступ України до портів у Чорному й Азовському морях. Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, й всі депортовані діти та цивільні повинні бути повернуті в Україну. У тексті проєкту від Reuters не зазначаються наслідки, якщо росія відмовиться виконувати ці пункти.

- Кулеба та руандійський міністр обговорили двосторонні відносини.

- Данія першою з-поміж країн НАТО інвестує у виробництво українського озброєння.

- Канада виділить 38,1 мільйон доларів на підтримку України.

- В Україні планують звільнити водіїв від мобілізації.

- В ISW заявили про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Також не мав успіху штурм загарбників на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог проявляє активність. Тут від початку доби вже відбулося п’ять бойових зіткнень. Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається — ще три бойових зіткнення продовжуються.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж – тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ та три автомобілі.

На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!