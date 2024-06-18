До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 червня 2024 року.
Прапор Європейського Союзу, Getty Images
18 червня 2024, 01:01
Завершилася 844 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- НАТО веде переговори про приведення ядерної зброї у стан бойової готовності та розгортанні більшої її кількості перед обличчям зростаючої загрози з боку РФ та Китаю, повідомив генсек Альянсу. Він попередив, що Китай інвестує значні кошти в сучасне озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року. НАТО може зіткнутися з чимось, з чим вона ніколи раніше не стикалася, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками — Пекіном і Москвою.
- Канада не відправлятиме своїх військових інструкторів до України.
- Ukraine Facility: Євросоюз створить орган контролю за 50 мільярдами євро для України.
- Українські розробники представили дешевий дрон-камікадзе для знищення російських систем ППО.
- 90% російської мікроелектроніки походить з Китаю, — Єнс Столтенберг.
- Боротьба з корупцією має ключове значення для спроможності України вести боротьбу під час війни, — посол США Бріджит Брінк.
Щодо дій ворога на окремих напрямках
На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають.
За уточненою інформацією, на даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.
Два ворожих штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.
За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний.
Вчора на Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено, наші воїни знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п’ять бліндажів окупантів.
На Курахівському напрямку противник намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки.
За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено ворожу станцію РЕБ.
На Оріхівському напрямку агресор безуспішно намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій в районах Роботиного та Малої Токмачки.
На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.
Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів.
Боротьба триває! Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо!
Слава Україні!
Звернення Президента України Володимира Зеленського
"Доповіді військових, прозвітували щодо фронту – передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині, а також Харківщина. Вдається нашим силам поступово витісняти окупанта з Харківщини, і я дякую за це кожному воїну, кожному підрозділу, які чітко виконують поставлені завдання. А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами.
Особлива розмова сьогодні на Ставці щодо безпілотних систем – усіх типів дронів, які потрібні нашим Силам оборони, які ми виробляємо в Україні і які постачаємо. Пройшлися за кожним елементом Сил оборони – була доповідь щодо бойових результатів дронів. Дуже відчутні, сильні результати Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Збройних Сил України – справді молодці. Зокрема, і щодо ударних дронів, і знищення техніки, й іншої сили окупанта. Дрони – це той технологічний компонент, у якому в нас має бути перевага. І буде. За деякими видами безпілотних систем українці вже – глобальний лідер. І це відчувається також і в перемовинах з нашими партнерами – багато хто зацікавлений у досвіді, який вже є у наших воїнів, та в техніці, яку ми виробляємо в Україні. Настане час – обовʼязково допоможемо кожному з партнерів зміцнити безпеку розвитком також їхніх безпілотних сил. Українці вміють бути вдячними".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!