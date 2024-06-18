Завершилася 844 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

- НАТО веде переговори про приведення ядерної зброї у стан бойової готовності та розгортанні більшої її кількості перед обличчям зростаючої загрози з боку РФ та Китаю, повідомив генсек Альянсу. Він попередив, що Китай інвестує значні кошти в сучасне озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року. НАТО може зіткнутися з чимось, з чим вона ніколи раніше не стикалася, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками — Пекіном і Москвою.

- Канада не відправлятиме своїх військових інструкторів до України.

- Ukraine Facility: Євросоюз створить орган контролю за 50 мільярдами євро для України.

- Українські розробники представили дешевий дрон-камікадзе для знищення російських систем ППО.

- 90% російської мікроелектроніки походить з Китаю, — Єнс Столтенберг.

- Боротьба з корупцією має ключове значення для спроможності України вести боротьбу під час війни, — посол США Бріджит Брінк.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають.

За уточненою інформацією, на даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Два ворожих штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний.

Вчора на Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено, наші воїни знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п’ять бліндажів окупантів.

На Курахівському напрямку противник намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено ворожу станцію РЕБ.

На Оріхівському напрямку агресор безуспішно намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій в районах Роботиного та Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів.

Боротьба триває! Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо!

Слава Україні!