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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 червня 2024 року.

Завершилася 847 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Аргентина пообіцяла надати Україні гуманітарну та логістичну підтримку.

- НАТО сперечається щодо формулювання про підтримку членства України.

- Посол Британії — про використання заморожених російських активів: росія платить за оборону України.

- Україна та ПАР уже мають підстави для прогресу.

- Україні вдалося повернути додому 600 депортованих Росією дітей.

- Вибори у США не змінять підтримку України американським народом — експосол Тейлор.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 130 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося дев’ять бойових зіткнень. Дві атаки російських окупантів наші захисники відбили біля Нового та Кліщіївки. Продовжуються сім боєзіткнень в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. Вісім атак відбито підрозділами Сил оборони, ще п’ять – тривають. Українські воїни вживають заходів щодо недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку невдачі зазнала атака ворога неподалік Парасковіївки. Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення.

На Времівському напрямку успіху не мали штурмові дії агресора поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Втрат позицій не допущено.

Також російські окупанти невдало атакували українські підрозділи в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку без успіху завершилась спроба загарбників відтіснити наших воїнів з лівобережної частини Дніпра.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації зараз з енергетикою.

Готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону й дадуть людям більше можливостей пройти й зараз цей надзвичайно складний період із погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!