Слава українським воїнам!

Боротьба триває!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні – слова нашої вдячності. Зокрема, усій команді України, яка працює заради нашої держави та людей на європейському напрямі. Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз – те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України – багато за це боролися на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою. І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ.

Також хочу привітати й Молдову – увесь народ Молдови та пані Президентку Санду. Сьогодні затверджено переговорну рамку Євросоюзу також для Молдови. І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності та прагне реальної європейської сили, – щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об’єднаній Європі.

Говорив щойно з Президентом Польщі Дудою. Подякував за підтримку нашої держави: і нашої оборони, і нашого руху у Євросоюз, і нашої глобальної ініціативи – Саміту миру. Ми обговорили подальші спільні кроки, різнопланові кроки. Зокрема, позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні. Ми готуємо також подальші кроки щодо реалізації пунктів Формули миру. Ми цінуємо й те, що Польща може допомогти нам із залученням інших держав – тих, хто поки не приєднався до спільної міжнародної роботи заради миру. Зусилля кожного можуть дати результат для всіх.

Звичайно, сьогодні було багато уваги фронту – нашим військовим, нашим перспективам. Була, зокрема, доповідь голови Служби зовнішньої розвідки. Була доповідь Головкома. Пишаюся всіма нашими людьми, які надзвичайно стійко, надзвичайно хоробро зараз відбивають російські штурми. Харківщина – ситуація стала ще більш стабілізованою. І це – заслуга наших воїнів. Донеччина – надзвичайно складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо й повинні вибивати для України результат. В усьому. Завжди. Коли є можливість, коли є шанси й коли ми самі зобов’язані створювати для себе шанси на перемогу. На успіх України.

І наша вдячність сьогодні збірній.

Щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, усе вдається. Я говорив сьогодні з ними перед матчем, і з Сергієм Ребровим, і з Андрієм Шевченком, з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб усіх підтримати. На шляху до нашої Перемоги кожна перемога потрібна. І сьогодні цей результат збірної є!

Дякую всім, хто додає Україні сил! Дякую всім, хто б’ється й вірить – вірить, що переможемо!

Слава Україні!"