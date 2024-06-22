До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21-го червня 2024 року.
MIM-104 Patriot, getty images
22 червня 2024, 02:00
Завершилася 849 доба героїчного протистояння Українського народу кацапській нечисті.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Початок переговорів про вступ України до ЄС розпочнеться у вівторок, 25-го червня, у Люксембурзі.
- Нідерланди погодили постачання ЗРК Patriot Україні.
- Співробітники Служби безпеки України затримали блогерів, які у соціальних мережах поширювали інформацію про розміщення позицій та переміщення українських військових. Їм загрожує до восьми років в'язниці.
- Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим очільником Управління державної охорони.
- Ексдиректор НАБУ та колишній заступник голови НАЗК Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.
- У Сенаті США запропонували визнати рф державою – спонсором тероризму.
Щодо військових дій ворога на окремих напрямках:
Оперативна інформація станом на 22.00 21.06.2024 щодо російського вторгнення
На даний час відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій складна, втім — під контролем наших захисників.
Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні удари (сумарно шість ракет) та 45 авіаційних ударів (загалом скинув 71 КАБ), застосував 407 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
- На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Обстановка змін не зазнала.
- На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, чотири — іще тривають.
- На Лиманському напрямку ситуація напружена, загальна кількість ворожих штурмових дій збільшилась до 12. Ворог намагається витіснити наших воїнів з займаних позицій поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Серебрянського лісу. Чотири атаки відбито нашими захисниками, вісім боєзіткнень на даний час тривають. Сили оборони здійснюють невідкладні заходи для недопущення просування агресора вглиб території України. Слід відзначити особовий склад 3 ОШБр за успішне виконання бойових завдань, просування вперед на визначених ділянках та завдання значних втрат у живій силі та техніці російським окупантам.
- Уже десять разів атакував ворог за сьогодні на Сіверському напрямку. Дев’ять штурмових дій противника поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки відбито, одна атака іще триває. Наші захисники проводять заходи щодо стабілізації обстановки.
- На Краматорському напрямку ворог 12 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Андріївка та Кліщіївка. Агресор не полишає спроб просунутися в Часів Яр, де на даний час тривають чотири бойові зіткнення.
- На Торецькому напрямку триває одне боєзіткнення, ситуація під контролем Сил оборони. Чотири ворожі атаки відбито нашими захисниками.
- Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Євгенівка, Сокіл та Новоселівка Перша. Найбільшу активність агресор зберігає зі сторони Очеретиного, де відбулося дві третини бойових зіткнень, та на даний час продовжуються штурмові дії противника. Усього на цьому напрямку відбулося 36 атак. Сили оборони проводять стабілізаційні дії. Вже за сьогодні окупанти втратили на Покровському напрямку понад 200 осіб вбитими та пораненими. Знищено два автомобілі та пошкоджено дві артилерійські системи.
- На Курахівському напрямку ворог намагається вклинитися в наші бойові порядки поблизу Карлівки, Красногорівки, Невельського, Георгієвки, Костянтинівки та Парасковіївки. З 11 ворожих атак сім відбито без успіху для противника, бойові дії тривають.
- На Оріхівському напрямку успіху не мали спроби ворога атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.
- Водночас, агресор активізував свої зусилля на витісненні підрозділів Сил оборони з лівобережної частини Дніпра на Придніпровському напрямку. Сім атак ворога успіху не мали. Втрат позицій та територій не допущено.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох пунктах управління, чотирьох районах зосередження озброєння та військової техніки та чотирьох районах скупчення особового складу ворога.
Слава українським воїнам!
Боротьба триває!
Слава Україні!
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Сьогодні – слова нашої вдячності. Зокрема, усій команді України, яка працює заради нашої держави та людей на європейському напрямі. Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз – те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України – багато за це боролися на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою. І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ.
Також хочу привітати й Молдову – увесь народ Молдови та пані Президентку Санду. Сьогодні затверджено переговорну рамку Євросоюзу також для Молдови. І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності та прагне реальної європейської сили, – щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об’єднаній Європі.
Говорив щойно з Президентом Польщі Дудою. Подякував за підтримку нашої держави: і нашої оборони, і нашого руху у Євросоюз, і нашої глобальної ініціативи – Саміту миру. Ми обговорили подальші спільні кроки, різнопланові кроки. Зокрема, позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні. Ми готуємо також подальші кроки щодо реалізації пунктів Формули миру. Ми цінуємо й те, що Польща може допомогти нам із залученням інших держав – тих, хто поки не приєднався до спільної міжнародної роботи заради миру. Зусилля кожного можуть дати результат для всіх.
Звичайно, сьогодні було багато уваги фронту – нашим військовим, нашим перспективам. Була, зокрема, доповідь голови Служби зовнішньої розвідки. Була доповідь Головкома. Пишаюся всіма нашими людьми, які надзвичайно стійко, надзвичайно хоробро зараз відбивають російські штурми. Харківщина – ситуація стала ще більш стабілізованою. І це – заслуга наших воїнів. Донеччина – надзвичайно складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо й повинні вибивати для України результат. В усьому. Завжди. Коли є можливість, коли є шанси й коли ми самі зобов’язані створювати для себе шанси на перемогу. На успіх України.
І наша вдячність сьогодні збірній.
Щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, усе вдається. Я говорив сьогодні з ними перед матчем, і з Сергієм Ребровим, і з Андрієм Шевченком, з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб усіх підтримати. На шляху до нашої Перемоги кожна перемога потрібна. І сьогодні цей результат збірної є!
Дякую всім, хто додає Україні сил! Дякую всім, хто б’ється й вірить – вірить, що переможемо!
Слава Україні!"
Віримо у Збройні Сили України! Продовжуємо допомагати Силам Оборони України наближати Перемогу над московитами! Разом, Ми – сила! Слава Україні! Героям Слава!