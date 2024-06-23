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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 червня 2024 року.

Завершилася 850 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Внаслідок влучання авіабомб у Харкові загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей. Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання.

- Україна через треті країни вже отримала сербські боєприпаси на 800 млн євро — Financial Times.

- До рішення Саміту миру приєдналися ще дві країни. Володимир Зеленський подякував Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за те, що вони приєдналися до заключного комюніке інавгураційного Саміту миру.

- Польща повідомила про ще одну "дуже напружену ніч" під час обстрілів Росією України. Польські союзницькі винищувачі вкотре підіймалися в повітря у зв’язку з російською атакою проти об’єктів інфраструктури на території України.

- Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Вісім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються.

Продовжує ворог нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк. Авіація агресора завдає ударів КАБами. Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три — продовжуються.

Також противник не полишає наміру прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. На даний час наші оборонці відбили 14 ворожих атак, ще вісім — тривають.

На Курахівському напрямку агресор намагається наступати на позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Наші захисники на даній ділянці відбили три штурмові дії окупантів, ще стільки ж — продовжуються.

На Времівському напрямку успіху не мали три атаки ворога біля Старомайорського та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська атакують за підтримки авіації. По Кам’янському загарбники завдали двох ударів тридцятьма шістьма НАРами. Три штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення – триває.

На Придніпровському напрямку успіху не мала атака російських найманців в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста, наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України – «петріоти», і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що дійсно необхідно. Необхідно для захисту життя. І виключно для цього. Я дякую всім у світі, хто нас у цьому підтримує. Російський терор повинен програти, і це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють – завжди, коли не програють.

Сьогодні я заслухав доповідь Головкома Сирського та міністра оборони України Умєрова щодо забезпечення наших сил, постачання від партнерів. Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з Президентом Байденом, було реалізовано".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!