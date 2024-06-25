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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 червня 2024 року.

Завершилася 852 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ: зачіпає сфери енергетики, фінансів та торгівлі. Туди й додали 116 фізичних та юридичних осіб.

- Іспанія передала Україні другу партію ракет до Patriot.

- Китай зробив заяву щодо України після переговорів Сі Цзиньпиня з Анджеєм Дудою.

- З наступного року Данія припиняє підготовку українських пілотів на F-16.

- Угорщина знову погрожує блокувати допомогу Україні.

- Єнс Столтенберг назвав найпріорітетніше завдання саміту НАТО.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Вже сьогодні відбулося 62 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 33 дрони-камікадзе.

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 145 військовослужбовців, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражено 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито без успіху для противника, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку відбулося 17 атак. Ворог намагається потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

На Краматорському напрямку успіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 18 атак наших позицій, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої.

За уточненою інформацією, минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив понад 220 осіб. Знищено три танка, дві ББМ, одну гармату та три автомобіля. Також пошкоджено три танка, дві бойові броньовані машини, три гармати та два автомобіля.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована, шість атак відбито, одне боєзіткнення триває.

На Шахтарському напрямку успіху не мала спроба окупантів наблизитися до Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог тричі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій сьогодні окупанти не проводили.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Євросоюз. Останні приготування зараз до завтрашньої надзвичайно вагомої, історичної події. Мають початися фактично вже перемовини між Україною та Євросоюзом щодо вступу. День, до якого Україна йшла протягом десятиліть. І ось зараз ми робимо це реальністю – Україну вже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!

Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється заради України!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!