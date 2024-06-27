Завершилася 854 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Словаччина оголосила, що відновлюватиме снаряди, які закуповують для України за чеською ініціативою.

🔸 Зеленський підписав закон, який закріпив статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

🔸 Видання Washington Post розкрило деталі заяви Кротевича проти Содоля. Генерала звинувачують у провалі оборони Маріуполя.

🔸 У НАТО обрали нового очільника, ним стане нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте.

🔸 Учасника нападу на ексвійськового у Дніпрі відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Йдеться про охоронця Миколи Тищенка. Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні постраждалого.

🔸 Данія надасть Україні €4,7 млн для відновлення пошкоджених енергооб'єктів у Харківській та Миколаївській областях.

🔸 Єрмак заявив, що "корупція існує всюди", а Україна не є найбільш корумпованою країною світу. 

🔸 "Народний супутник" ICEYE, гроші на який зібрали українці, зробив понад 4 тисячі знімків російських об'єктів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу.

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби завдавав по території України ракетного удару однією ракетою. Крім того, відбулось 43 ворожих авіаудари — зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

За наявною на цей час інформацією, знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії.

На Лиманському напрямку за день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина боєзіткнень ще триває.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного, три боєзіткнення завершились. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу — за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується вісім безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження. Так, зокрема, сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Донеччина. Разом із нашими воїнами, разом із Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам.

Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла.

І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", — звернення за результатами робочої поїздки на Донеччину 26 червня.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!