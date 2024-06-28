Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 червня 2024 року.

Завершилася 856 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна отримала 1,9 мільярдів євро безумовного фінансування від ЄС, — Мінфін.

- Білий дім розглядає дозвіл військовим підрядникам зі США працювати безпосередньо в Україні.

- “По всіх пунктах Україна виграла”, – Таміла Ташева про рішення ЄСПЛ щодо порушення росією прав людини в Криму.

- США ведуть переговори про відправку ізраїльських систем Patriot в Україну.

- Олаф Шольц закликав ЄС дати Німеччині більше коштів на біженців з України.

- Європарламент продовжить підтримку України у новому складі — Роберта Мецола.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

Лиманський напрямок. Наразі Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.

На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками.

Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої.

На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.

Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Боротьба триває!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!