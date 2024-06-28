Завершилася 856 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога

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Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована. 

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі. 

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають. 

Лиманський напрямок. Наразі Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського. 

На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває. 

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають. 

Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками. 

Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої. 

На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк. 

На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень. 

Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки. 

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки. 

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили. 

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів. 

Приєднуйтесь до Сил оборони! 

Боротьба триває! 

Разом переможемо! 

Слава Україні! 

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!