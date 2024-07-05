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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 липня 2024 року.

Завершилася 862 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Дмитро Кулеба завтра проведе тристоронні переговори з главами МЗС Молдови та Румунії.

- Україна підпише важливу безпекову угоду під час саміту НАТО.

- Нідерланди не відкидають участь в коаліції з навчання військових в Україні.

- Мішель про вояж Орбана до Путіна: Не має мандату від ЄС.

- Словаччина закликає до стриманості у переговорах про вступ України в НАТО.

- Словаччина збільшить постачання електроенергії в Україну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку противник продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 32 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито три атаки в районах Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався — вчинив 25 атак, зокрема, у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 37 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять атак наших позицій в районах Водяного та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось дев’ять бойових зіткнень біля населених пунктів Роботине та Щербаки на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі три атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, зокрема, постраждали Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, два склади боєприпасів, засіб ППО, артилерійську систему, 14 районів зосередження особового складу та ОВТ.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили дев'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БпЛА ОТР, шість ракет, 73 автомобіля та чотири одиниці спеціальної техніки.

Ставайте до лав до Сил оборони! Переможемо разом!

Слава Україні!!!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів Ставку. Тривале було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV.

Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам. Заслухали командувача Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна, командувача Повітряних сил Олещука – прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті.

Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну. Підштовхуємо цю логістику.

Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо – 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада. Дякую всім вам за результат, воїни!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!