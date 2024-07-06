На даний час відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних (із застосуванням 12 ракет) та 47 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 63 КАБи), використав для ураження 422 дрони-камікадзе. Здійснив 2797 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі Глибокого. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бій продовжується.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог досить активний — атакував 21 раз в районах Невського, Серебрянського лісу, Греківки, Макіївки та Тернів. Ще точаться два боєзіткнення, всі інші — наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку противник сім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Спірного та Виїмки. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку активність ворога обмежилась шістьма бойовими зіткненнями. Чотири атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та Часового Яру захлинулись. Загарбники зазнали втрат і відійшли. Ситуація напружена — триває бій у двох локаціях біля Калинівки.

Найбільшу активність противник проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 38 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Новоселівки Першої, Прогреса, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Воздвиженки та Нетайлового. Наразі, 25 атак ворога відбито, 13 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

Окупанти концентрують зусилля для просування у бік Новоолександрівки та Новоселівки Першої. Зазнають значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на Покровському напрямку 331 окупанта, 123 з них — безповоротно. Знищено чотири ворожих автомобіля і дві гармати, зокрема, російську САУ 2С19 «Мста-С». Ще п’ять різних гармат і танк загарбників значно пошкоджено.

На Курахівському і Времівському напрямках ворог по 7 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки. Ще тривають бої у двох локаціях.

Двічі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників на лівобережжі Дніпра.