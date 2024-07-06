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29-річний футболіст може змінити чемпіонат.

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Бруну Фернандеш може продовжити кар'єру в саудівській Про-лізі.

Як повідомляє TeamTalk, 29-річний хавбек отримав пропозиції від Ан-Насра, де виступає його партнер по національній команді — Кріштіану Роналду, а також від Аль-Іттіхада. У разі, якщо португалець прийме одну з пропозицій, саудівський клуб почне переговори з Манчестер Юнайтед.

Контракт Фернандеша з МЮ розрахований до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.

У минулому сезоні Фернандеш забив 15 голів і віддав 13 результативних передач у 48 матчах МЮ у всіх турнірах.