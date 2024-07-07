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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 липня 2024 року.

Завершилася 864 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що російські війська 3 і 6 липня знищили українські макети техніки замість ЗРК Patriot і літаків.

- Україна працює над новою морською стратегією, яка незабаром буде затверджена Радою нацбезпеки і оборони.

- Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя РФ Володимира Путіна.

- Байден і Зеленський можуть провести двосторонню зустріч у Вашингтоні.

- Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний — вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак наших позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атаки російських загарбників успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями – і в рамках коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, – зокрема з Америкою.

Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!