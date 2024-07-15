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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-19 у рамках групи A, у якому зіграють Північна Ірландія та Україна.

Північна Ірландія та Україна проведуть матч першого туру чемпіонату Європи-2024 в Ларні в рамках групи A.

Дмитро Михайленко вирішив використати з перших хвилин Мельниченка та Михавка в центрі оборони, тоді як Олексій Гусєв зіграє праворуч у захисті, а Крістіан Шевченко залишився на лаві для запасних.

Північна Ірландія U-19: Чарльз — Бріггс, Маккалліон, Леннон — Барр, Тріккетт, Макклур, Томпсон — Моррісон, Грем, Гленфельд.

Запасні: Манн, Гудман, Стітт, Еванс, Д. Догерті, Атчесон, Гемілтон, Сміт, А. Догерті.



Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков — Ващенко — Синчук, Гаджиєв, Цуканов, Маткевич — Богданов.