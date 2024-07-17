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Награвся на невдалому для країни Євро-2024.

Сербський нападник Душан Тадич у складі національної збірної на чемпіонаті Європи-2024 запам’ятався виключно скандальними заявами на адресу головного тренера Драгана Стойковича, а його збірна завершила виступи на турнірі вже за підсумками групового етапу.

Після завершення змагань 35-річний виконавець вирішив поміркувати над своїм міжнародним майбутнім і через поважний футбольний вік у підсумку вирішив усе ж таки зав’язати із збірною.

Форвард турецького Фенербахче прагне більше часу приділяти клубним справам, тоді як за останній сезон оформив 16 голів та 16 гольових передач у 56 матчах.

За збірну Сербії Душан провів 111 матчів, забив 23 голи та віддав 40 результативних пасів.