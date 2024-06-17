Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Сербії прокоментував поразку від Англії.

Збірна Сербії напередодні в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 поступилась Англії в Гельзенкірхені в рамках групи C.

Сербія — Англія 0:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри нападник "орлів" Душан Тадич, який вийшов на заміну на 61 хвилині, прокоментував рішення тренерського штабу.

"Я лідер і капітан цієї команди. Я говорив з тренером після гри. Я — найкращий гравець у цій команді й повинен був грати всі 90 хвилин.

Гра була б інакшою, якби я вийшов на поле з самого початку, але нічого страшного.

Якщо тренер хоче, щоб Душан Тадич зіграв 30 хвилин, нехай так і буде", — заявив сербський виконавець.

У свою чергу Драган Стойкович наступним чином прокоментував власне рішення: "Це було моє особисте рішення з тактичних міркувань, нічого більше. Це була моя точка зору, і тут немає ніяких суперечок, як і місця для дебатів".

Наступний матч Сербія проведе проти Словенії 20 червня.