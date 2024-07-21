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Аргентинець перебрався на Ая Софія Стедіум.

Правий вінгер Ерік Ламела поповнив склад афінського АЕКа на правах вільного агента, передає офіційний сайт клубу чемпіонату Греції.

Контракт із 32-річним аргентинцем розраховано до кінця червня 2027 року. "Жовто-чорних" гравець представлятиме у футболці з 9-м номером.

Попередні три роки (2021-2024) Ламела провів у Севільї. На його рахунку 16 голів і 7 асистів у 92 матчах у всіх турнірах. Із "нервіонцями" він виграв Лігу Європи-2022/23.

Також нагадаємо, що Ерік став автором найкращого гола 2021 року за версією FIFA.

За збірну Аргентини виконавець провів 25 поєдинків, в яких відзначився 3 результативними ударами та 2 гольовими передачами.