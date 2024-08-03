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"Джерс" стартували у чемпіонаті з втрати очок.

В рамках 1-го туру шотландського Прем'єршип Глазго Рейнджерс на виїзді грав з Гартс.

Протягом більшості ігрового часу саме господарі поля мали перевагу над "джерс", але врешті решт не зуміли її реалізувати. В підсумку матч завершився безгольовою нічиєю 0:0.

У колективу Філіппа Клемана можна відзначити хіба, що дві гольові можливості, які втратив нігерійський нападник Сіріль Дессерс. В першому таймі він з декількох метрів пробив вище воріт, а вже на початку другої половини гри впритул потрапив у поперечину.

Зазначимо, що півзахисник "джерс" Оскар Кортес через отриману травму не зміг дограти матч до кінця.

Гартс — Рейнджерс 0:0

Рейнджерс: Батленд — Ридван Їлмаз, Бен Девіс (Леон Балогун, 61), Джон Суттар, Джеймс Таверньє — Коннор Баррон (Кіран Довелл, 83), Мохаммед Діоманде, Скотт Райт (Вацлав Черни, 61), Оскар Кортес (Раббі Матондо, 49) — Том Лоуренс, Сіріль Дессерс.

Нагадаємо, перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та Глазго Рейнджерс відбудеться 6-го серпня, о 21:00 за київським часом.