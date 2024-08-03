Український півзахисник уперше вийшов на поле в сезоні-2024/25.
Сергій Сидорчук, Getty Images
03 серпня 2024, 21:34
У рамках другого туру чемпіонату Бельгії-2024/25 Мехелен приймав Вестерло та зазнав поразки в результативному поєдинку.
Український опорник гостей Сергій Сидорчук з'явився на полі в другому таймі, за рахунку 2:1 на їхню користь. Спочатку ексгравець Динамо отримав жовту картку, але майже одразу ж він також відзначився асистом на Алькосера.
Зазначимо, що в 1 турі, коли Вестерло приймав Серкль Брюгге (3:0), Сидорчук залишився на лаві запасних. Далі на колектив Тіммі Сімонса чекає домашній матч проти Сент-Жилуаза (10 серпня).
Мехелен — Вестерло 2:4
Голи: Сторм, 64, Пфлюке, 87 (пен.) — Мадсен, 17, Вушкович, 35, Алькосер, 78, Фріган, 90+4
Мехелен: Де Вольф — Ван ден Ейнден, Рамакерс, Марса (Сторм, 46) — Пфлюке, Схофс, Уаттара (Бельгалі, 46, Єбоа, 86), Фулон — Мрабті (Хайреманс, 86), Даль (Бафділі, 46) — Лаубербах
Вестерло: Болат — Рейнолдс, Вушкович (Ортакая, 46), нойштедтер, Ромменс — Хасполат, П'єфорт (Сидорчук, 71) — Мебуде (Алькосер, 65), Мадсен, Сайядманеш (Йорданов, 88) — Стассен (Фріган, 71)
Попередження: Ван ден Ейнден, Бафділі, Схофс, Лаубербах — Сидорчук, Хасполат, Фріган
Турнірна таблиця чемпіонату Бельгії зараз виглядає наступним чином: