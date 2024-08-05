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Гравець саме має повернутись після виступу на Олімпійських іграх-2024.

Аргентинський опорний півзахисник Ігнасіо Есек’єль Августін Фернандес Карбальйо, або просто Есек’єль Фернандес, на батьківщині став відомим завдяки потужному дебюту в складі основної команди Бока Хуніорс усього два роки тому.

Про 22-річного виконавця чимало говорили в контексті можливого переїзду до Європи, але цього літа аравійський клуб Аль-Кадісія запропонував близько 20 млн євро й цю ставку не знайшлось, кому перебити.

У підсумку, гравець одразу із Франції, де виступав у складі олімпійської збірної власної країни, поїде на Близький Схід, де підпише контракт на п’ять років.

У цьому клубному сезоні аргентинського футболу Фернандес забив три голи та віддав один гольовий пас у 24 матчах.

Зазначимо, що за Аль-Кадісію, зокрема, виступають колишній капітан мадридського Реала Начо Фернандес та екснападник французького Марселя П'єр-Емерік Обамеянг.