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Грецький клуб вже зробив пропозицію зірковому французу.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, який наразі знаходить в статусі вільного агента, може продовжити свою кар'єру в сонячній Греції.

За інформацією порталу Sport24.gr, серйозний інтерес до 28-річного француза проявляє афінський АЕК. Грецький клуб готовий зробити Марсьяля найбільш високооплачуваним гравцем в історії клубу — йому вже запропонували відповідний контракт.

Зазначається, що сам француз розглядає цю пропозицію, але сумнівається в доцільності переходу в клуб грецької Суперліги.

Минулого сезону Антоні Марсьяль відіграв за МЮ 19 матчів, забив два голи та в віддав одну результативну передачу.