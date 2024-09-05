Грецький клуб вже зробив пропозицію зірковому французу.
Марсьяль, getty images
05 вересня 2024, 09:49
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, який наразі знаходить в статусі вільного агента, може продовжити свою кар'єру в сонячній Греції.
За інформацією порталу Sport24.gr, серйозний інтерес до 28-річного француза проявляє афінський АЕК. Грецький клуб готовий зробити Марсьяля найбільш високооплачуваним гравцем в історії клубу — йому вже запропонували відповідний контракт.
Зазначається, що сам француз розглядає цю пропозицію, але сумнівається в доцільності переходу в клуб грецької Суперліги.
Минулого сезону Антоні Марсьяль відіграв за МЮ 19 матчів, забив два голи та в віддав одну результативну передачу.