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Аргентинець повернувся до тренерської роботи.

Федерація футболу США на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера збірної, яким став Маурісіо Почеттіно.

Деталі угоди з 52-річним аргентинцем не розголошуються, але зазначається, що фахівець готуватиме американців до домашнього чемпіонату світу, який пройде 2026 року.

На своїй новій посаді Почеттіно змінив Грегга Бергалтера, який залишив свою посаду після провального Кубка Америки-2024.

"Рішення приєднатися до збірної США було для мене не просто пов'язане з футболом. Це пов'язано з подорожжю, яку проходить ця команда і ця країна. Енергія, пристрасть і жага досягти чогось справді історичного тут — ось що мене надихнуло.

Можливість очолити чоловічу збірну США перед вболівальниками, які так само пристрасні, як і гравці, це те, чого я не міг упустити. Я бачу групу гравців, сповнених таланту та потенціалу, і разом ми побудуємо щось особливе, чим зможе пишатися вся країна", — сказав Почеттіно.

Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі, а до цього він тренував ПСЖ, Тоттенгем, Саутгемптон та Еспаньйол.