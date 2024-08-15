Северная Америка

Керманич виходить на новий рівень.

Аргентинський головний тренер Маурісіо Почеттіно залишив посаду головного тренера лондонського Челсі наприкінці минулого сезону, після чого про його нове місце роботи залишалось тільки здогадуватись.

Варіантів працевлаштування серед клубів провідних чемпіонатів у 52-річного фахівця майже не надходило, але останнім часом почали з’являтись чутки, спочатку, щодо можливої роботи на чолі збірної Англії, а потім Почеттіно зацікавились геть на іншому континенті.

Збірна США, яка після невдалого виступу на Копа Америка-2024 розлучилась із 51-річним американським фахівцем Греггом Бергольтером, потребувала нового головного тренера.

Останні оновлення з цього приводу повідомляють, що Почеттіно погодився обійняти цю посаду й готуватиме збірну США до домашнього чемпіонату світу-2026, який також проходитиме в Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, що за плечима Маурісіо досвід роботи в Еспаньйолі, Саутгемптоні, Тоттенгемі, Парі Сен-Жермен та Челсі.