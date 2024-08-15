Керманич виходить на новий рівень.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
15 серпня 2024, 09:50
Аргентинський головний тренер Маурісіо Почеттіно залишив посаду головного тренера лондонського Челсі наприкінці минулого сезону, після чого про його нове місце роботи залишалось тільки здогадуватись.
Варіантів працевлаштування серед клубів провідних чемпіонатів у 52-річного фахівця майже не надходило, але останнім часом почали з’являтись чутки, спочатку, щодо можливої роботи на чолі збірної Англії, а потім Почеттіно зацікавились геть на іншому континенті.
Збірна США, яка після невдалого виступу на Копа Америка-2024 розлучилась із 51-річним американським фахівцем Греггом Бергольтером, потребувала нового головного тренера.
Останні оновлення з цього приводу повідомляють, що Почеттіно погодився обійняти цю посаду й готуватиме збірну США до домашнього чемпіонату світу-2026, який також проходитиме в Канаді та Мексиці.
Нагадаємо, що за плечима Маурісіо досвід роботи в Еспаньйолі, Саутгемптоні, Тоттенгемі, Парі Сен-Жермен та Челсі.