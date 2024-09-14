Пенсія близько.
Роналду, getty images
14 вересня 2024, 10:52
Нападник збірної Португалії та саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду висловився про можливу роботу тренером після закінчення ігрової кар'єри.
"Мені буде важко стати тренером, тому що я не відчуваю симпатії до нинішнього покоління футболістів.
Це складно, особливо у футболі, адже вони не дослухаються до порад, заснованих на досвіді. Вони вважають, що все знають. Думають, що телефони, соціальні мережі дадуть їм хорошу освіту.
Мені є над чим подумати. Ще одна глава мого життя пов'язана з бізнесом, і я в захваті від неї. Для мене це буде виклик. Вивчу інші галузі, на яких не розуміюся, буду більш залучений у власний бізнес. Думаю, що після футболу в мене все буде добре", — сказав Роналду на YouTube-каналі Rio Ferdinand Presents.
Раніше Роналду поділився думками
про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру футболіста.