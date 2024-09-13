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39-річний Кріштіану вже думає про життя після футболу.

Нападник Ан-Наср Кріштіану Роналду поділився думками про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру.

"Я буду сумувати за адреналіном від забитого гола і відчуттям хвилювання. Думаю, мені цього не вистачатиме, тому що в інших аспектах життя я можу це контролювати. Мене оточують прекрасні люди, у мене хороший бізнес, я всім задоволений", – заявив Роналду в подкасті Rio Ferdinand Presents.

Нагадаємо, у Роналду один мільярд підписників на всіх платформах.