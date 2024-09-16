Бразилець знову в одній команді з португальцем.
Теллес та Кріш, getty images
16 вересня 2024, 18:49
Новачок бразильського Ботафого Алекс Теллес висловився про свого колишнього одноклубника Кріштіану Роналду. Цитує бразильського латераля A Bola.
"У Роналду є влада в будь-яких питаннях. Через його імідж та досягнення його думка відіграє дуже важливу роль. Коли справа стосується Кріштіану Роналду, навколо нього завжди формується велика команда. Очевидно, він хоче бачити найкращих поруч з собою.
Вплив Роналду на мій перехід до Ан-Насра? Він зателефонував мені, коли про це почали говорити. Він сказав: "Приїжджай в Саудівську Аравію і насолоджуйся, країна зараз відкривається для футболу".
Коли я ще вів переговори, він зателефонував мені і сказав, що все владнає. Ви несете відповідальність за те, щоб робити все від вас залежне, якщо вас запросив сам Роналду.
Роналду їсть багато натуральних продуктів і завжди дивиться, що в чужих тарілках. Ми навіть боялися брати десерт. Ми знали, що йому подобається стежити за своїм тілом, тому хотіли наслідувати його приклад. Був час, коли він вживав протеїн після обіду. Десь через 15 днів на столі вже було близько 20 видів протеїну, і гравці просили дієтологів давати його їм, щоб подивитися, чи є в цьому якась магія", — заявив Теллес.