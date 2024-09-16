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Бразилець знову в одній команді з португальцем.

Новачок бразильського Ботафого Алекс Теллес висловився про свого колишнього одноклубника Кріштіану Роналду. Цитує бразильського латераля A Bola.

"У Роналду є влада в будь-яких питаннях. Через його імідж та досягнення його думка відіграє дуже важливу роль. Коли справа стосується Кріштіану Роналду, навколо нього завжди формується велика команда. Очевидно, він хоче бачити найкращих поруч з собою.

Вплив Роналду на мій перехід до Ан-Насра? Він зателефонував мені, коли про це почали говорити. Він сказав: "Приїжджай в Саудівську Аравію і насолоджуйся, країна зараз відкривається для футболу".

Коли я ще вів переговори, він зателефонував мені і сказав, що все владнає. Ви несете відповідальність за те, щоб робити все від вас залежне, якщо вас запросив сам Роналду.