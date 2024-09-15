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Команда зіграє без свого лідера.

Лідер Ан-Насра Кріштіану Роналду пропустить перший матч команди у Лізі чемпіонів Азії.

Клуб з Ер-Ріяда зіграє на виїзді проти іракської Аль-Шорти 16 вересня.

Як повідомляє пресслужба Ан-Насра, у понеділок Роналду відчув нездужання. У 39-річного португальського форварда було виявлено вірусну інфекцію, у зв'язку з чим він не полетів із командою на матч проти Аль-Шорти.

Раніше Роналду поділився думками про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру футболіста.