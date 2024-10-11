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У норвежця є інша пропозиція.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер міг очолити збірну Данії, але зрештою відмовився від цією пропозиції. Про це повідомляє Tipsbladet.

За інформацією джерела, данський футбольний союз пропонував контракт 51-річному норвежцю, але той не погодився очолити "багряну гвардію", оскільки веде переговори з одним із європейських топ-клубів.

Останнім місцем роботи Сульшера був Манчестер Юнайтед, який він покинув наприкінці 2021 року.

Після відставки Каспера Юлманда після закінчення Євро-2024 обов'язки головного тренера збірної Данії виконує Ларс Кнудсен. У перших двох турах Ліги націй данці обіграли збірні Швейцарії (2:0) та Сербії (2:0).