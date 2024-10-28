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Іспанець заслужив на цю винагороду.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі обійшов за підсумками голосування вінгера мадридського Реала та національної команди Бразилії Вінісіуса та виграв Золотий м'яч. Про це повідомляє французький портал RMC Sport.

За інформацією джерела, оточення бразильця впевнене, що гравця позбавили Золотого м'яча.

Зазначається, що Реал Мадрид вирішив повністю бойкотувати церемонію нагородження найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футбольному світі.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус не поїде на церемонію вручення Золотого м'яча.