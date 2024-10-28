Іспанія

Нещодавно бразилець був головним фаворитом на Золотий м'яч.

Вінгер збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор не поїде в Париж на церемонію вручення Золотого м'яча. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" знає, що Вінісіус не отримає нагороду, тому в клубі ухвалили рішення не відвідувати захід.

Також з'явилася інформація, що Золотий м'яч отримає півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 15 матчів, забив вісім голів та віддав сім результативних передач. Минулої кампанії він разом з "королівським" клубом виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.