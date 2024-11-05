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Зірковий бразилець прокоментував своє чергове пошкодження, отримане в поєдинку Ліги чемпіонів АФК проти Естеглялю.

У матчі четвертого туру азіатської Ліги чемпіонів АФК Аль-Хіляль впевнено обіграв Естегляль із рахунком 3:0, проте для саудівського колективу все одно не обійшлося без поганих новин — зірковий вінгер команди Неймар отримав пошкодження в своєму другому матчі після серйозної травми.

32-річний бразилець розповів про свій поточний стан здоров'я.

"Це було схоже на спазм, але дуже сильний! Я пройду обстеження і сподіваюся, що це не щось більш серйозне.

Це нормально, що таке трапляється після одного року без футболу, лікарі вже попереджали мене, тому я повинен бути обережним і мати більше хвилин, щоб звикнути до навантажень", — заявив Неймар.

Нагадаємо, Неймар пропустив більше року через тяжку травму хрестоподібної зв'язки і тільки нещодавно повернувся на футбольне поле.