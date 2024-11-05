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Бразилець знову залишився без футболу.

У матчі четвертого туру азіатської Ліги чемпіонів АФК Аль-Хіляль впевнено обіграв Естегляль із рахунком 3:0.

У цьому матчі на 57 хвилині у складі господарів поля вийшов вінгер Неймар, але на 86 хвилині 32-річний бразилець був змушений достроково залишити поле, тримаючись за задню поверхню стегна.

Нагадаємо, Неймар пропустив більше року через тяжку травму хрестоподібної зв'язки. Це був його другий матч після повернення.

Таким чином, футболіст знову залишився без футболу через нову травму.

Після чотирьох турів Аль-Хіляль набрав 12 очок і посідає перше місце в основному етапі турніру.