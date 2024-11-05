Кріштіану Роналду, Getty Images
05 листопада 2024, 22:35
У протистоянні загального етапу азіатської Ліги чемпіонів саудівський Ан-Наср на своєму полі зустрічався з еміратським Аль-Айном.
Господарі поля крупно переграли свого суперника, п'ять разів вразивши його ворота та один раз пропустивши у свої.
На дубль Андерсона Таліскі та голи Кріштіану Роналду і Веслі, а також автогол Фабіу Кардозу гості не відповіли голами, але Бенто відзначився автоголом.
Таким чином, Ан-Наср набрав десять балів і посідає третю сходинку в турнірній таблиці Заходу. У Аль-Айна лише одне очко й остання сходинка.
Ан-Наср — Аль-Айн 5:1.