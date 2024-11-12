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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 листопада 2024 року.

Завершилася 992 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Окупанти пошкодили Курахівське водосховище на Донеччині. У селах поруч піднявся рівень води.

- Військові рф розстріляли двох полонених українських військових на Курщині. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

- В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп ППО. Також напрацювали "технологічні рішення", як боротися з російськими КАБами.

- росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Кривому Розі. Відомо про 14 постраждалих, під завалами можуть перебувати жінка та троє дітей.

- Данія закупить для Сил оборони зброю українського виробництва на $629 млн — зокрема далекобійні дрони, ПТРК, ракети та артилерійські установки.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби.

Три рази ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки.

Десять атак окупантів відбили українські воїни поблизу Греківки, Невського, Тернів, Новомихайлівки та Серебрянки на Лиманському напрямку. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Зарічне, Лиман та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Виїмка, до того ж завдав авіаційного удару по районах Закітного, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, також ворог завдав удару некерованими ракетами в районі населеного пункту Новомаркове, здійснив бомбардування Краматорська та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск, відбивши всі атаки ворога.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 32 ворожі атаки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Бомбардування зазнав населений пункт Мирноград, на який терористи скинули одну керовану авіаційну бомбу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 119 та поранили 153 окупанти. Знищено один танк, шість бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки, чотири мотоцикли та один міномет росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину та дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 49 бойових зіткнень. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового. 16 боєзіткнень ще триває. Наші оборонці на даному напрямку ліквідували 79 та поранили 139 окупантів, до того ж знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину та один протитанковий ракетний комплекс ворога.

На Времівському напрямку противник активізувався, протягом дня відбито вісім атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя. Дотепер точиться чотири бої. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Новодонецьке, Максимівка, Велика Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Поблизу Новоандріївки нашими оборонцями успішно відбито одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку п’ять ворожих штурмів зазнали невдачі. Крім цього, ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах Одрадокам’янка та Веселе.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Детальна доповідь Головкома Сирського. Фронт, передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно – щодо Курської операції.

Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях.

Також хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!