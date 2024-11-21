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РФШ продовжив угоду з Віктором Морозом.

Чинний чемпіон Латвії РФШ на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Віктором Морозом.

Нова угода з 44-річним латвійцем, який народився у Києві, розрахована до кінця 2027 року, тоді як попередній контракт закінчувався наприкінці 2026 року.

За підсумками цього сезону РФШ став чемпіоном Латвії, набравши 90 очок після 36 турів, що на три бали більше, ніж у Риги.

Після чотирьох турів РФШ набрав два очки і посідає 32 місце у турнірній таблиці Ліги Європи.

Нагадаємо, у заключному восьмому турі ЛЕ РФШ зіграє проти київського Динамо. Гра відбудеться 30 січня. До цього латвійці зіграють проти ПАОКу, Маккабі Тель-Авів та Аякса.