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Вперше паризький клуб прийматиме участь у КЧС.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився жеребкування КЧС-2025 висловився про оновлений турнір. Цитує катарського бізнесмена офіційний сайт парижан.

"Це історичний день для ПСЖ та 32 клубів-учасників КЧС-2025, які влітку змагатимуться за звання найкращої команди у світі.

Ми завжди хочемо боротися за найбільші трофеї та розширювати нашу фан-базу по всьому світу. Для наших гравців, вболівальників і всієї родини ПСЖ наступне літо ознаменується захопливим турніром у США", — сказав Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, оновлений КЧС пройде влітку 2025 року. За підсумками жеребкування ПСЖ потрапив до групи B, де зіграє з Атлетік Більбао, бразильським Ботафогу та представником МЛС Сіетл Саундерз.