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Досвідчений голкіпер продовжить кар'єру а Аргентині.

38-річний воротар Кейлор Навас підписав трудову угоду з аргентинським Ньюеллс Олд Бойз. Про це повідомляє Diario Ole.

За інформацією джерела, угода між клубом та гравцем вже укладена, залишилося тільки офіційно презентувати костариканського ветерана.

Зазначається, що голкіпер прибуде до Аргентини цього тижня для завершення трансферу на правах вільного агента. Контракт з Ньюеллс Олд Бойз буде розрахований до 31 грудня 2025 року.

Останнім клубом Кейлора Наваса був французький ПСЖ, який він залишив минулого літа.