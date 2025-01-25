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Бельгієць повертається на Батьківщину.

Колишній півзахисник Роми, Інтера та збірної Бельгії Раджа Наїнгголан підписав контракт з представником другого дивізіону чемпіонату Бельгії Локерен Темзе. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що трудову угоду з 36-річним бельгійцем підписано до кінця поточного сезону.

Зіграти в офіційному матчі за новий клуб футболіст зможе після того, як буде вирішено питання з його документами.

Крайнім клубом Наїнгголана був індонезійський Бхаянгкара, який він залишив минулого літа.