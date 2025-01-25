Бельгієць повертається на Батьківщину.
Раджа Наїнгголан, getty images
25 січня 2025, 10:25
Колишній півзахисник Роми, Інтера та збірної Бельгії Раджа Наїнгголан підписав контракт з представником другого дивізіону чемпіонату Бельгії Локерен Темзе. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначається, що трудову угоду з 36-річним бельгійцем підписано до кінця поточного сезону.
Зіграти в офіційному матчі за новий клуб футболіст зможе після того, як буде вирішено питання з його документами.
Крайнім клубом Наїнгголана був індонезійський Бхаянгкара, який він залишив минулого літа.