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Футболісти та тренер ПАОКу відзначились за межами поля.

Грецький ПАОК у рамках 21 туру місцевої Суперліги приймав АЕК на початку лютого й поступився атенському колектив з рахунком 1:2.

У тому матчі в складі "чорно-білих" узяли участь добре знайомі українському вболівальнику бразильський нападник Тайсон та польський захисник Томаш Кендзера, які раніше виступали за донецький Шахтар та київське Динамо відповідно.

Відзначитись результативними діями цим виконавцям на полі в тій зустрічі так і не вийшло, проте вони потрапили до іншого протоколу — поліцейського, уже після гри.

Це сталось через масовану сутичку гравців ПАОКу з фанатами АЕКу.

У підсумку, спортивний прокурор грецької Суперліги Костас Спіропулос ухвалив рішення дискваліфікувати Тайсона та Кендзьору, а також Деяна Ловрена та Таріка Тіссудалі (залишив клуб у день поєдинку, перейшовши до Хаур-Факкана з ОАЕ) на 10 днів від занять професійним футболом, через що вони пропустили переможний гостьовий матч проти ОФІ Крит (5:0).

Окрім цього, проти гравців було порушено карну справу, максимальним покаранням за якою є позбавлення волі на термін до трьох місяців.